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اعتقال 3 موظفين أجانب في شركة كندية بليبيا بحوزتهم أسلحة غير مرخصة والبقية يغادرون البلاد

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

غادر بعض من عناصر شركة “غارداورلد” الأمنية الكندية ليبيا، بعد طلب رسمي بالمغادرة، بعد اعتقال 3 موظفين فيها بحوزتهم مسدسات بلا ترخيص.

وفي التفاصيل وبحسب موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، حقق جهاز المخابرات الليبي مع عملاق الأمن الخاص الكندي “غارداورلد” التي أصبحت عقودها في ليبيا مُهددة،  بعد اعتقال 3 أجانب موظفين في الشركة من قبل جهاز الردع، كان بحوزتهم مسدسات، لكنهم لم يتمكنوا من إبراز تصاريح الأسلحة وتم توقيفهم في سجن، داخل مطار معيتيقة الدولي.

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أمن غارداوورلد كندا ليبيا

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الوطن الليبية

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