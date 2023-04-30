المستشار صالح يدعو لجنة “6+6” للعمل على إنجاز مهامها بأسرع وقت

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء الأحد.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة ومكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الخامس من أبريل المنصرم، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

ولم تعقد اللجنة اجتماعاها الثاني رغم منحها حيز زمني لإتمام ما كلفت به قبل منتصف يونيو المقبل، وإلا سيجري إلغاؤها بمسار أممي جديد يحظى بدعم دولي واسع، بحسب مراقبين.