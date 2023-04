الماقوري: ارتفاع سعر البصل سيسبب أزمة تمس الأمن الغذائي

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي علي الماقوري، في أن إنتاج ليبيا من البصل لا يشكل 40 في المئة من احتياج السوق المحلي والاعتماد الأساس على الاستيراد من مصر وتونس والصين.

الماقوري وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال:”يعتبر البصل سلعة أساسية في الوجبات الغذائية للأسر الليبية ولا يخلو منزل من وجوده وبالتالي ارتفاع سعره سوف يسبب أزمة تمس الأمن الغذائي”.

ولفت إلى أن عزوف المزارعين عن الزراعة يرجع إلى ارتفاع أسعار الحبوب وعدم الاهتمام بالمنتج المحلي، مطالبا بتوفير الدعم المالي للمشاريع الزراعية وخاصة القروض أو بتوفير جزئي للحبوب وفرض ضرائب على السلع المستوردة حماية للمنتج المحلي.

