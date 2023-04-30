| عقيلة يدعو لجنة “6+6” للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت

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2023/05/01 على الساعة 02:35

: دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” إلى العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، حسب تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وفي الثاني من شهر أبريل الجاري، أكد رئيس مجلس النواب، ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من المجلس الأعلي للدولة، والمكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيمانا بتحقيق إرادة مليونين وثمانمئة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يشار إلي أن مجلس النواب انتخب في 20 مارس الماضي، ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة في 29 مارس الماضي، أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب “6+6″، وضمت اللجنة كلا من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

كما عقدت لجنة “6+6” اجتماعها الأول في أواخر مارس الماضي، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة.