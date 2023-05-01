الأمم المتحدة تتمكن من إزالة أكثر من مليون قطعة من مخلفات الحرب في ليبيا منذ 2011

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تمكنت من إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.

البعثة وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، أوضحت أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS‬ قامت بإزالة 28.394 ألف قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا، وذلك بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022، وفق نص التغريدة.

جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق الأمم المتحدة «أسبوع ‫الحد من الألغام» لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، داعيةً إلى التحرك لجمع الذخائر غير المنفجرة في ليبيا، عقب تسجيل عديد الوفيات.