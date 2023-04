أبو حلالة: البصل سيختفي قريبًا من الأسواق الليبية ومساعينا لاستيراده فشلت

ليبيا- نبه رئيس اتحاد الفلاحين أحمد أبو حلالة لمخاطر اختفاء سلعة البصل من الأسواق وسط محدودية الإنتاج المحلي وتوقف الاستيراد من الدول المجاورة.

أبو حلالة بين في تصريحات صحفية لمجلة “العربي الجديد” القطرية طالعتها صحيفة المرصد أن أزمة البصل العالمية رافقها تناقص بالإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار، ما يحتم ضرورة تدخل الدولة لتوفير هذه السلعة، كاشفًا عن مساعٍ استيرادية فاشلة لها من الجزائر وتونس وأخرى لتغطية الاحتياج من تركيا.

وأكد أبو حلالة أن حاجة الدول للبصل لنقصه عالميا يعني قرب اختفائه من الأسواق الليبية، لافتًا إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب توقف الدعم والغلاء المتصاعد في الأسمدة والحبوب المفضي إلى تراجع الإنتاج وسط الطلب الواسع على استهلاك هذه السلعة.

