السريري: انطلاق اجتماعات لجنة “6+6” الأربعاء القادم في ليبيا

الوطن| رصد

أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، انطلاق اجتماعات لجنة 6+6 يوم الأربعاء القادم في ليبيا إلا لو حدثت مستجدات تتطلب غير ذلك.

وقال في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إن اللجنة ستقوم بمناقشة ترتيب أولويات العمل وآلياته وتحديد الأزمنة والأمكنة للاجتماع القادمة

وأضاف أن اللجنة ستعمل على وضع أسس قانونية وفنية للعمل المشترك بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أنه سيتم عرض التجارب السابقة للاستفادة منها اختصارا للجهد والوقت وتحقيقا لربات الشعب في إجراء انتخابات تشجيعية ورئاسية.