الصول: استمرار القوة القاهرة كما هي تحول دون التقدم بأي خطوة فعالة نحو الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن استمرار القوة القاهرة كما هي تحول دون التقدم بأي خطوة حقيقة وفعالة نحو الانتخابات رغم العمل على إصدار القوانين الانتخابية.

وأضاف الصول، في تصريحات صحفية، أن كافة الإجراءات حتى الآن ليست عملية بشكل يمكن التعويل عليه في توحيد المؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أن هناك ضرورة أن تكون التحركات نابعة من الداخل وبرغبة حقيقية، لا استجابة للضغوط، مؤكدا أن المؤسسات الليبية تعمل على استمرار الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات من أجل إجراء الانتخابات المرتقبة.

ولفت إلى أن واشنطن ودول الغرب تمارس ضغوط على الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة طريق وضعوها مسبقا عبر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مضيفا أن خارطة طريق باتيلي غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها حل الأزمة في البلاد.

واعتبر أن التحركات التي يقوم بها باتيلي هي إعادة تدوير للأزمة الليبية وفق الرؤية الأمريكية والغربية.

وانتهى إلى أن استجابة بعض الأطراف لتحركات باتيلي صورية إذ لم يتمخض عنها أي خطوة للأمام في ظل استمرار القوة القاهرة.