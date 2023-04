الأسمر: لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023

ليبيا- أكد المحلل السياسي محمد الأسمر وضع المبعوث الأممي حاجزًا زمنيًا مرهقًا له وللآخرين خلال تقديمه إحاطته المرتبطة بالعملية الانتخابية لمجلس الأمن الدولي.

الأسمر أوضح في تصريحات لصحيفة “البيان” اطلعت عليها صحيفة المرصد أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال المدى المنظور في العام 2023 لا يمكن لأسباب واضحة أبرزها عدم كفاية المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري لإنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية.

وأضاف الأسمر أن مهلة يونيو المقبلة غير كافية لعدم تمكن لجنة “6+6” في ظل اقتراب مايو القادم من التوافق على أي شيء بخصوص القاعدة والقوانين.

