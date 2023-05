ليبيا – حذر رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت من أن النزاع في السودان قد يتفاقم إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم في حال لم يتم وضع حد له.

حمدوك وفي حديث مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي، نقله موقع “يور نيوز”، قال: “إذا كان السودان سيصل إلى نقطة حرب أهلية حقيقية (…) فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة”.

وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسًا للعالم”، مشيرًا إلى أنه ستكون له تداعيات كبيرة.

واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي حرب لا معنى لها بين جيشين، مؤكدًا أن لا أحد سيخرج منها منتصرًا، لهذا السبب يجب أن تتوقف.

Shares

The post حمدوك: إذا كان السودان سيصل إلى حرب أهلية حقيقية فإن سوريا واليمن وليبيا ستكون مجرد مبارزات صغيرة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية