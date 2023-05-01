المزوغي يدعو إلى عدم ممارسة الإقصاء والاحتكام إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع

الوطن / رصد

دعا محمد المزوغي المرشح الرئاسي، إلى عدم ممارسة الاقصاء الفكري والسياسي لأي مجموعة كانت والإحتكام إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع، وقال إن التداول السلمي للسلطة هو أساس العملية الديمقراطية والطابع المدني للدولة و هو الذي يكفل سلمية العملية السياسية ويجعل التنافس السياسي في اطاره السليم والمشروع وهو الاحتكام الى رأي المواطنين من خلال صناديق الاقتراع واحترام الخصوم من خلال عدم الاقصاء الفكري والسياسي لأي مجموعة كانت.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أن الإحتكام إلى القضاء هو الذي يجب أن يكون باعتباره السلطة العليا في الدولة المنشودة والذي سنعمل على أن يكون مستقلا وان يقدم له كل ما يضمن نجاعته وفاعليته من الدعم المالي والاطار التشريعي ونفاذية الاحكام الصادرة عنه.

وتابع قائلًا: “لضمان استقرار عملية سياسية في ظل الاوضاع الراهنة لابد من حماية الدستور التوافقي عن طريق مؤسسة عسكرية قوية ومحايدة تعمل على حماية الدستور ومؤسسات الدولة دون تدخل في العملية السياسية وضمان حياديتها وعدم الانزلاق في تكرار تجارب الماضي التي نحصد نتائجها الآن.”