الفار: بلغ السيل الزبى ولم نعد نحتمل فساد وإجرام العصابات في الزاوية

أبدى آمر ما تسمى بـ«قوة الإسناد الأولى الزاوية» محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، الداعم للدبيبة، والمطلوب لدى النائب العام على خلفية قضايا إرهاب، غضبه مما يحدث في مدينة الزاوية، قائلا: “بلغ السيل الزبى ولم نعد نحتمل فساد وإجرام العصابات في الزاوية”.

وقال الفار، في منشور عبر «فيسبوك»: “النداء الأخير لكل المغرر بهم في صفوف المجرمين وقطاع الطرق بالانسحاب منهم قبل فوات الأوان فقد بلغ السيل الزبى ولم نعد نحتمل ما يجري في مدينتنا من هؤلاء العصابات التي أفسدت واوغلت في اجرامها بحق المدنيين والأبرياء”، بحسب تعبيره.

وأضاف “قريبا بعون الله سترون ما يسركم يا أهلنا بالقضاء على هذه الشرذمة لتعود الزاوية كما عهدناها فكونوا على استعداد لأن الموعد قد حان وساعة الحق آتية لا محالة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”، وفقا لقوله.