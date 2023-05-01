فؤاد من إيطاليا: طلّعوا دار الإفتاء من الأزمة.. فالمشكل بين الليبيين والأوقاف

دعا محمد فؤاد محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمقيم في إيطاليا، إلى التركيز على ما سماها المشكلة الحقيقية بين الليبيين، وقال إنها ليست بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف طرابلس.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “فيه ناس مش قادرة تفهم ويحاولوا يخلقوا صراع بمنطق الأهلى والاتحاد بين الإفتاء والأوقاف. الإفتاء قامت بواجبها بتحديد بدايات الشهور القمرية وانتهى الأمر لكن هناك موسسة من موسسات الدولة لاتقوم بواجبها والاسوأ من ذلك انها تتجاوز صلاحياتها وتتدخل فيما لايعنيها ثم تحاول فرض تيار بعينه على المساجد، والمشكل هو بين الليبيين وادارة الاوقاف وطلعوا دار الإفتاء من الأزمة.” وفق تعبيره.