الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 40 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم الإثنين على مناطق شرق وجنوب غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اعتدال الأجواء على مناطق الشمال الغربي.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خصوصا على الدواخل وسرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على سرت والمناطق المجاورة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية بينما تكون شمالية غربية نشطة السرعة على باقي المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و39 درجة مئوية على سرت وبني وليد وأبونجيم وتنخفض غدا، بينما تكون بين 22 و28 درجة مئوية على باقي المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا غدا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً غداً إلى شمالية غربية نشطة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضا غدا.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة وباقي المناطق مساء الغد وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، وتنخفض غدا على غدامس والحمادة وتشمل باقي المناطق يوم الأربعاء.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.