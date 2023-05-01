طقس حار على شرق ووسط وجنوب غرب ليبيا في انتظار كتلة هوائية باردة

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس، اليوم الإثنين، في ليبيا ارتفاعا في درجات الحرارة على مناطق الشرق والوسط والجنوب الغربي. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تتراوح على الساحل ما بين 24 و30 مئوية، فيما تتراوح على الدواخل ما بين 32 و39 مئوية.

وذكر المركز، أن الطقس يكون معتدلا على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تتكاثر السحب على بعض الشمال الغربي والجبل الغربي “نفوسة” مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد.

وأضاف، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق شمال شرق ليبيا يصل بداية من مساء الغد مع انخفاض في درجات الحرارة وتشمل يوم الأربعاء أغلب مناطق الجنوب الغربي.