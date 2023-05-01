بلها: لجنة «6+6» ليس لديها خيار إلا الاتفاق

أعلن رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، سيشكل لجنة رفيعة المستوى في كل الأحوال وربما تكون لبلورة الشكل النهائي للحل.

وقال بلها في تصريحات صحفية: “لجنة باتيلي المقبلة ستكون خطوة استباقية في حال فشل لجنة (6+6) أو تقوم بوضع التعديلات على ما قد تنتجه اللجنة”.

وأضاف “البعثة الأممية لن تمنح مساحة زمنية واسعة لأي جمود قد يحدث وسوف تنتقل للخطة البديلة فورا، فلجنة (6+6) تعمل بعيدا عن الإعلام ولكن ليس لديها خيار إلا الاتفاق إذا أراد من تمثلهم البقاء في مسار الحل”.