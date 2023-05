ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على ما تشهده مدينة الزاوية.

التكبالي قال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استمع لكم أيها الأبطال الذين تريدون رفع همة شباب الزاوية، فأشعر أن هناك روحًا جديدة تنبعث من تحت الركام”.

وتابع: “لن تنفعكم هذه الأجسام النصف ميتة، فقد فشلت السياسة وبدأت الخطوات الأولى لانتصار الشعب”.

