الميهوب: ليبيا ستشهد موجات من النازحين ستطال مدن الجنوب نتيجة ما يحدث في السودان

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب عن تمنياته بتوقف نزيف الدماء وما يحدث في السودان.

الميهوب قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه سيكون التأثير على ليبيا كبيرًا جدًا وستشهد البلاد موجات من النازحين ستطال مدن الجنوب الليبي.

وأضاف: “لا نعلم من سيكون في وسط هذه الموجات، من مجرمين جنائية وسياسة ونحن على تواصل مع الأجهزة ذات العلاقة في هذا الموضوع، وهناك بعض التقارير وصلت لنا وسيكون لنا تقرير مفصل بهذا الخصوص”.

وأشار إلى أن وضع الدولة الليبية ما زال مهترئًا والدولة ليست قوية بالشكل الذي تستطيع من خلاله تأمين حدودها في مثل هكذا ظروف، بالرغم من الاستعدادات والإمكانيات المتاحة لدى القوات المسلحة العربية الليبية.

وأبدى في ختام حديثه أمله بأن يكون هناك ضبط للحدود وتدقيق في الداخلين للبلاد في حال بدأت موجات النزوح.

