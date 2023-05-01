بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاثنين 01 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 01 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، ارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق شرق وجنوب غرب ليبيا بينما تكون معتدلة على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة على الدواخل و سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح:جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على سرت والمنطق المجاورة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية بينما تكون شمالية غربية نشطة السرعة على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-39 )مْ على سرت – بني وليد وابونجيم وتنخفض يوم الغد ،بينما تكون مابين (22-28)مْ على باقي المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على الخليج وسهل بنغازي .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 35)مْ ، ولا تتجاوز (26) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة وباقي المناطق مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40)مْ ، وتنخفض يوم الغد على غدامس والحمادة وتشمل باقي المناطق يوم الأربعاء .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح:متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:48)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).