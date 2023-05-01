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إزالة 27400 ذخيرة متفجرة في ليبيا خلال 2022

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، إن الشركاء في ليبيا أزالوا 27400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت.

وأضافت البعثة، أنّه ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد، ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانًا، وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وذكرت البعثة، أنّه منذ العام 2011، تمت في ليبيا إزالة ما يزيد عن المليون قطعة من مخلفات الحرب بما فيها 82 بالمائة قذائف و4 بالمائة ذخائر لأسلحة صغيرة.

وكانت البعثة الأممية قد ذكرت في 04 أبريل الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام 2023، أن 19 شخصًا قتلوا خلال سنة 2022 بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في البلاد.

وذكّرت البعثة بشكل خاص أن من بين الضحايا 14 طفلا.

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اخبار ليبيا 24

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