أبو زريبة يكشف عن التحقيقات الأولية في حادثة انفجار شاحنة في مدينة البيضاء

ليبيا – أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان أن شاحنة من نوع (كنت) انفجرت في مدينة البيضاء، بقنبلة يدوية الصنع، دون وقوع إصابات بشرية عند الساعة 5 فجرا بتوقيت ليبيا فيما عثر على سيارة أخرى من نوع ” هيواندي فيرانا” معدة لتفجير بالقرب من مكان الحادثة.

أبو زريبة وفي تصريحات لقناة “العربية/الحدث” أشار إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد على أن العمل ليس له أي علاقة بأعمال تخريبية أو إرهابية إنما هي مشاجرة بين طرفين ولاتزال التحقيقات جارية حول الحادثة.

