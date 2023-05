استعدادًا لعيد الأضحى.. مساع حكومية لاستيراد 600 ألف رأس من المواشي

قالت صحيفة العربي الجديد إن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى لاستيراد 600 ألف رأس من المواشي لتغطية احتياج السوق المحلي لخفض الأسعار وتوفير أضاحي العيد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الاقتصاد أن استيراد المواشي سيتم عبر القطاع الخاص والذي يتطلب توفير التسهيلات المصرفية الضرورية.

من جانبه، ذكر مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة مصطفى قدارة، إن الوزارة قررت وضع سعر استرشادي للحوم في الأسواق، كتدخل حكومي لمواجهة الغلاء.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ناقش مع عدد من موردي المواشي واللحوم الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وبحث الدبيبة ومورّدو المواشي مسألة فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وكان سعر لحم الخروف وصل إلى 70 دينارًا للكيلو الواحد، وبلغ سعر لحم البقر المستورد 58 دينارًا للكيلو الواحد، ولحم الإبل 60 دينارًا للكيلو الواحد.

المصدر: صحيفة العربي الجديد

