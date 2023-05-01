البعثة الأممية: إزالة 27 ألف ذخيرة بطرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت

الوطن| رصد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الإثنين، إنه جرى إزالة 27 ألفا و400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت، خلال العام الماضي.

وأضافت البعثة عبر حسابها في موقع تويتر: “لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا وخالٍ من مخاطر المتفجرات”.

وأمس الأحد، أعلنت البعثة الأممية إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.

وقالت البعثة إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS أزالت 28 ألفا و394 قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.