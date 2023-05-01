متخذا سيارة زوجته ستارا.. القبض على سارق أسطوانات غاز متلبسًا في الفرناج

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ألقى أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج القبض على سارق متخصص في سرقة أسطوانات الغاز من البيوت، متخذًا من سيارة زوجته ستارا لأعماله الإجرامية، حسبما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، إن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج، اليوم الإثنين، تمكنوا من القاء القبض على سارق امتهن السطو على بيوت المواطنين لسرقة اسطوانات الغاز.

وأفادت أن عملية القبض جاء بعد توارد البلاغات بشأن هذه السرقات في الحي. وأضافت أنّه تمّ تكليف فريق بحث وتحري، استطاع تتبع مشتبها به كان يتخذ من مركبة زوجته ستارا لأعماله الإجرامية.

وقالت المديرية، إنّه لدى القبض عليه عثر على بعض المسروقات معه وقيمة مسروقات أخرى قام بالتصرف فيها بالبيع. وأضافت، أن بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، ثمّ أحيل للنيابة من حيث الاختصاص.