ليبيا- قال الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير إن فبراير لا بد وأن تطل بشكل قوي من جديد لاستكمال ثورتها لإنهاء العبث، بحسب رأيه.

بويصير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال: “عندما تصور قادة فبراير بأن مهمتهم قد انتهت بhنهاء القذافي، وقاموا بتسليم السلطة الثورية التي منحها لهم الناس واعتمدها العالم أثناء الانتفاضة ولم يفهموا أن تطوير الانتفاضة إلى ثورة يتطلب وضع برنامج ثوري لتأسيس ليبيا الآمنة المستقرة الحرة المزدهرة موضع التنفيذ ولو قسرWا”.

وتابع بويصير حديثه: “تاهت الأمور وسط التنافس الجهوي والعشائري والتدخلات من قبل كل من أراد تجيير الأوضاع الجديدة لمصالحه، وامتلأت الساحة بمن استغل الفرصة من بقايا اللجان الثورية والحرس الثوري والباحثdن عن السلطة من ضباط كل همهم الحلول محل المستبد السابق، وأيضًا حرامية الشركات الحكومية القذافية الذين يجثمون على صدر بلادنا اليوم ونسب كل ما أتى به هؤلاء من ظلم وقمع وفساد وخراب إلى فبراير”.

ورأى أن الوضع اليوم يتطلب إيقاظ فبراير من جديد وخروج قيادات نظيفة ممن عرفناهم شرفاء يثق فيهم الناس، والذين سلموا السلطة للأسف بسهولة ولكن بقدر كبير من السذاجة لأعداء الشعب واتباع الاستبداد والفاسدين لاستكمال المهمة.

وطالب بالبدء في تنشيط قيادة فبراير مما يجعلها بؤرة جذب لكل أنصار ليبيا المستقبل لتكوين حركة سياسية موحدة وفاعلة في كل مدينة وقرية، ورفع شعارات تضيء الطريق للمستقبل وأهداف ممكنة التحقيق.

بويصير ختم: “لنعمل جميعا في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الأمن والاستقرار والحرية والرخاء لبنة لبنة، هذا هو الطريق الذي لا سبيل غيره”.

Shares

The post بويصير: الوضع اليوم يتطلب إيقاظ فبراير من جديد وخروج قيادتها النظيفة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية