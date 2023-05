الوطنية للنفط تنفي دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الأخبار المتداولة عن دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنّ مصفاة السرير تمتلك قدرة تكريريّة محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًّا، مشيرة إلى أنها لا تكفي الواحات المجاورة لها.

وأضافت المؤسسة أنها تابعت مانشره أحد النشطاء الإعلاميين حول احتمالية تعرض المؤسسة لعقوبات دولية لاتهامه بدعم أحد أطراف الصراع، وأنها سترفع دعوى قضائية ضد ناشر الخبر محليًّا ودوليًّا.

وأكدت المؤسسة التزامها بالمعايير المهنيّة في أداء عملها، وأنها تركّز في أعمالها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج، بحسب تعبيرها.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

