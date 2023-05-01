الصول: باتيلي يعيد تدوير الأزمة الليبية وفق الرؤية الأمريكية والغربية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن استمرار القوة القاهرة كما هي تحول دون التقدم بأي خطوة حقيقة وفعالة نحو الانتخابات رغم العمل على إصدار القوانين الانتخابية.

وأضاف الصول في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن كافة الإجراءات حتى الآن ليست عملية بشكل يمكن التعويل عليه في توحيد المؤسسات الأمنية، وهناك ضرورة أن تكون التحركات نابعة من الداخل وبرغبة حقيقية، لا استجابة للضغوط.

ولفت إلى أن المؤسسات الليبية تعمل على استمرار الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسات من أجل إجراء الانتخابات المرتقبة، فيما تمارس واشنطن ودول الغرب ضغوطا على الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة طريق وضعوها مسبقا عبر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ويعتقد الصول أن خارطة طريق باتيلي غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها حل الأزمة في البلاد، موضحا أن التحركات التي يقوم بها باتيلي هي إعادة تدوير للأزمة الليبية وفق الرؤية الأمريكية والغربية.

وأشار إلى أن استجابة بعض الأطراف لتحركات باتيلي صورية إذ لم يتمخض عنها أي خطوة للأمام في ظل استمرار القوة القاهرة.