المؤسسة الوطنية للنفط تنفي دعمها لأحد أطراف الصراع في دولة السودان

أخبار ليبيا 24

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، بشكل قاطع دعمها لأحد أطراف الصراع في دولة السودان عن طريق مصفاة السرير.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها اطلعت على “خبر نشره أحد النشطاء الإعلاميين مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير”.

وأضافت، “ننفي بشكلٍ قاطع هذا الخبر العاري عن الصحة ونؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتى الواحات المجاورة”.

بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن نفي مزاعم دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة وتمسكها بحقها في اللجوء للقضاء صونًا لسمعة المؤسسة والدولة الليبية. pic.twitter.com/Un6lEiGpqx — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) May 1, 2023

وقالت إنها “تتعهد برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر، وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها، مشيرة إلى أن جل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج.