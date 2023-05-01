المؤسسة الوطنية للنفط تنفي دعمها لأحد أطراف الصراع في السودان عن طريق مصفاة السرير

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قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إنها تنفي بشكل قاطع دعمها لأحد أطراف الصراع في دولة السودان عن طريق مصفاة السرير.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها اطّلعت على “خبر نشره أحد النشطاء الإعلاميين مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير”.

وأضاف البيان: “تنفي المؤسسة الوطنية للنفط بشكلٍ قاطع هذا الخبر العاري عن الصحة وتؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتى الواحات المجاورة”.

وقال البيان: “تتعهد المؤسسة الوطنية برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر، وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية”.

وأضاف: “المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها، وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج”.