مؤسسة النفط تعلن موعد عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي مليتة

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط على أنه سيتم البدء في عملية الإيقاف التام لمجمع مليتة الصناعي لغرض إجراء العمرة الشاملة بمجمع مليتة الصناعي وحقل بحر السلام وحقل الوفاء.

الوطنية للنفط أوضحت أن التعليمات صدرت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بعد تأجيلها لمرات عديدة لأسباب وظروف مختلفة.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتعويض النقص في الغاز أثناء فترة التوقف، وكذلك جاهزية فرق العمل وقطع الغيار.

وبيّنت أنه ستبدأ عمليات العمرة الشاملة للمجمع الصناعي بدايةً من الأول من مايو الجاري.

