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المؤسسة الوطنية للنفط تعلن ملاحقة “بويصير” قضائياً بسبب اتهامه لها بدعم أطراف في السودان

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ملاحقة المقاول في الولايات المتحدة ذو الأوصول الليبية، محمد بويصير، قضائياً في المحاكم الليبية والدولية، بعد نشره إشاعة عن دعمها لقوات الدعم السريع في السودان. 

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء الإعلاميين مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير.

وأكدت المؤسسة عدم صحة الأخبار المتداولة بهذا الشأن، مضيفة: “ننفي بشكلٍ قاطع هذا الخبر العاري عن الصحة”.

وأضافت أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتى الواحات المجاورة.

وجاء في البيان: “تتعهد المؤسسة الوطنية للنفط برفع دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد ناشر الخبر وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية”. 

وشددت المؤسسة على التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها، مستطردة أن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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