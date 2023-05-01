يربوع يستنكر صمت الدبيبة تجاه الأزمة الأمنية في الزاوية

الوطن| رصد

استنكر منسق حراك تصحيح المسار في مدينة الزاوية، سنان يربوع، صمت حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، وعدم الرد على مطالب أهالي المدينة، مبينا أن صمت حكومة الدبيبة لم يُعرف ما إذا كان مقصودًا أم بسبب عدم قدرتها على السيطرة خارج العاصمة طرابلس.

وقال يربوع إن 5 أيام مضت على إغلاق مديرية أمن الزاوية ولم تتواصل معهم وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة للوصول إلى حل.

وأشار يربوع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي والجهات المعنية في الزاوية؛ لتأمين المدينة، مبينا أن لجنة 15 باشرت مهامها السبت ستعمل على حصر الأجهزة والمقرات في المدينة وتبعيتها كخطوة أولى.

وتابع: “سيتم تحديد أوكار ومواقع التهريب والجريمة ووضع دراسة عسكرية وأمنية لمداهمتها، وسيتم وضع حل نهائي للجنسيات الأجنبية، وتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين والمتورطين منهم”.