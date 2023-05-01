الوطنية للنفط تنفي تعرضها لعقوبات دولية وتتعهد بمقاضاة ناشر الخبر

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها اطلعت على خبر نشره أحد الإعلاميين يفيد أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير.

ونفت المؤسسة في بيان بشكلٍ قاطع هذا الخبر العاري عن الصحة مؤكدة أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز 10 آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة.

وتعهدت المؤسسة الوطنية للنفط برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية.

وأكدت المؤسسة التزامها بالمعايير المهنية في أداء عملها وأن جُل تركيزها على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ خططها الطموحة في زيادة الإنتاج.