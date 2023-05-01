بويصير: الوضع اليوم يتطلب إيقاظ فبراير من جديد

طالب محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، بضرورة تنشيط ما أسماها بـ«قيادة فبراير»، وجعلها بؤرة جذب لكل أنصار ليبيا المستقبل لتكوين حركة سياسية موحدة وفاعلة في كل مدينة وقرية، ورفع شعارات تضيء الطريق للمستقبل وأهداف ممكنة التحقيق، وفقا لحديثه.

وقال بويصير في منشور له عبر «فيسبوك»: “عندما تصور قادة فبراير أن مهمتهم قد انتهت بإنهاء القذافي، وقاموا بتسليم السلطة الثورية التي منحها لهم الناس واعتمدها العالم أثناء الانتفاضة، ولم يفهموا أن تطوير الانتفاضة إلى ثورة يتطلب وضع برنامج ثوري لتأسيس ليبيا الآمنة المستقرة الحرة المزدهرة موضع التنفيذ، ولو قسرا، تاهت الأمور”، بحسب تعبيره.

وأضاف “وسط التنافس الجهوي والعشائري والتدخلات من قبل كل من أراد تسيير الأوضاع الجديدة لمصالحه، وامتلأت الساحة بمن استغل الفرصة من بقايا اللجان الثورية والحرس الثوري والباحثون عن السلطة من ضباط كل همهم الحلول محل المستبد السابق، وأيضا حرامية الشركات الحكومية القذافية الذين يجثمون على صدر بلادنا اليوم ونسب كل ما أتى به هؤلاء من ظلم وقمع وفساد وخراب إلى فبراير”، على حد قوله.

وتابع “الوضع اليوم يتطلب إيقاظ فبراير من جديد، وخروج قيادات نظيفة ممن عرفناهم شرفاء يثق فيهم الناس، والذين سلموا السلطة للأسف بسهوله ولكن بقدر كبير من السذاجة لأعداء الشعب واتباع الاستبداد والفاسدين، لاستكمال المهمة”، وفقا لتعبيره.

واستطرد “نبدأ بتنشيط قيادة فبراير؛ مما يجعلها بؤرة جذب لكل أنصار ليبيا المستقبل لتكوين حركة سياسية موحدة وفاعلة في كل مدينة وقرية، ورفع شعارات تضيء الطريق للمستقبل وأهداف ممكنة التحقيق، لنعمل جميعا في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الأمن والاستقرار والحرية والرخاء لبنة لبنة، هذا هو الطريق الذى لا سبيل غيره”، بحسب وصفه.