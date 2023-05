دردور: صالح والمشري عنوان خراب ليبيا واستمرار أزمتها وخلق فوضتها

ليبيا – اتهم الكاتب والمحلل السياسي فرج دردور رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بأنهما “عنوان خراب ليبيا واستمرار أزمتها وخلق فوضتها وجعل المواطنين أكثر انتهاكا للقوانين بسبب ضياع الحقوق”.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “مجلسي عقيلة والمشري عنوان خراب ليبيا واستمرار أزمتها وخلق فوضتها وجعل المواطنين أكثر انتهاكًا للقوانين بسبب ضياع الحقوق، مما جعل بعضهم يسطوا على الممتلكات العامة أو يفسدها”.

وأضاف: “محمد إسماعيل لا أعرفه بشكل شخصي ولم ألتقِ به، ولكن لا أحد يستطيع إنكار نجاحه في عمله في وقت تعاني فيه الدولة من فشل عام على المستوى الخدمي، ولو أن الذين تهجموا عليه وجهوا تهجمهم إلى الوجهة الصحيحة، لتخلصنا من المحاصصين أنفسهم”.

دردور أنهى حديثه:” ما تصدى له محمد إسماعيل والخيتوني رئيس جهاز إنفاذ القانون لهذه الظواهر أمر يجب دعمه، فبدلًا من أن يحارب تجار الكلام الذين يعملون بجد وإخلاص، عليهم أن يتوجهوا بكلامهم للفاسدين”.

