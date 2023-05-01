بوراص: صالح والمشري يسعيان لحسم المناصب السيادية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، إن ما يسعى إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري أبعد من الصدفة، وأبعد من دعوة لجنة 6+6 للعمل على القوانين الانتخابية.

وتعتقد بوراص أن صالح والمشري يعملان، في هذه الظروف، على مسار المناصب السيادية والاتفاق على آليات تغييرها وتمرير مشهد جديد مشابه لمشهد السلطة القضائية والقاعدة الدستورية.

وأكدت في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المناصب السيادية تلعب دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية لِما تملكه الأجهزة الرقابية من ملفات كبيرة يمكن أن تؤثر في المسار السياسي سواءً أكان المعني بالانتخابات أم المعني بحكومة انتقالية جديدة.

وأشارت إلى أن مصر طالما كانت قادرة على إدارة الخلاف بين مؤسستي مجلس النواب والدولة سواءً بالسلب أو بالايجاب، وفي هذا الإطار تأتي الزيارات المتكررة لعقيلة المشري إلى القاهرة.