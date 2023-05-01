“الكهرباء” تعلن قرب إنجاز صيانة الكابلات في باب العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قرب الانتهاء من صيانة الكابلات جهد (220 ك.ف) في موقع باب العزيزية بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة نفذت أعمال ربط وصلتين للكابلات أخيرا، لافتة إلى أن تلك الكابلات معطوبة منذ فترة طويلة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الشركة أن تلك الأعمال ستسهم في تحسين نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية، خصوصا في مناطق طرابلس المركز.

كما أشارت إلى تنفيذ شركة الحزمة الضوئية للمقاولات الصيانة بالتعاون مع شركة «KEEC» اليابانية والإدارة العامة لمشروعات النقل تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.