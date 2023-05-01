الفيتوري لـ«النائب العام»: أين نتائج التحقيق في خطف «بوعجيلة»؟

أبدى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، تعجبه من عدم الإعلان عن أي نتائج للتحقيقات الخاصة باختطاف المواطن بوعجيلة مسعود ونقله إلى أمريكا، بالرغم من مرور نحو 5 أشهر على وعد النائب العام، الصديق الصور بالتحقيق في الواقعه والإعلان عن النتائج.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “أين التحقيق في خطف المواطن بوعجيلة مسعود ونقله إلى أمريكا بدون وجه حق وخارج أي سياق قانوني؟”.

وأضاف “وعدنا النائب العام في 15 ديسمبر الماضي بالتحقيق ونشره، واليوم مرت قرابة 5 أشهر فأين وصل الأمر؟ أما وعود القانونيين كوعود السياسيين كاذبة وإن صدقت؟”.