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الفيتوري لـ«النائب العام»: أين نتائج التحقيق في خطف «بوعجيلة»؟

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، تعجبه من عدم الإعلان عن أي نتائج للتحقيقات الخاصة باختطاف المواطن بوعجيلة مسعود ونقله إلى أمريكا، بالرغم من مرور نحو 5 أشهر على وعد النائب العام، الصديق الصور بالتحقيق في الواقعه والإعلان عن النتائج.

وقال الفيتوري، في منشور عبر «فيسبوك»: “أين التحقيق في خطف المواطن بوعجيلة مسعود ونقله إلى أمريكا بدون وجه حق وخارج أي سياق قانوني؟”.

وأضاف “وعدنا النائب العام في 15 ديسمبر الماضي بالتحقيق ونشره، واليوم مرت قرابة 5 أشهر فأين وصل الأمر؟ أما وعود القانونيين كوعود السياسيين كاذبة وإن صدقت؟”.

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صحيفة الساعة 24

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