بن عطية: الاستقرار يتحقق بوقف النهب والفساد بعيداً عن الوهم والتضليل والخداع

ليبيا – أكد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية على أن التعامل بحكمة وسلمية وهدوء وتحقيق المطالب العادلة هو أفضل سبل الاستقرار.

بن عطية قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الاستقرار يتحقق بالعدالة وحسن تدبير أموال الشعب ووقف النهب والفساد بعيداً عن الوهم والتضليل والخداع.

وتابع “الشعب العنيد عندما يثور لأجل مطالب عادلة هو أصعب ما تواجهه الجيوش والقوى الأمنية في كل دول العالم”.

