التويجر يخشى أن تكون ليبيا من ساحات حرب عالمية ثالثة

أعرب الباحث والقانوني الليبي رمضان التويجر، عن أمله في أن لا تكون ليبيا ساحة من ساحات حرب عالمية ثالثة لا يعرف نهايتها.

وقال التويجر عبر حسابه في موقع فيسبوك، “يبدوا أننا فعليا اليوم أمام حرب عالمية ثالثة غير تقليدية من خلال الوكلاء في أماكن متعددة حول العالم بالأمس أوكرانيا واليوم السودان وغدا دول أخرى”.

وأضاف: “أتمنى أن لا تكون ليبيا ساحة من ساحات هذه الحرب العالمية التي لا يعرف نهايتها وأن يتجنب شعبها ويلات الحرب”.

وأشار التويجر إلى أن الدول المتصارعة للسياطرة على العالم تحاول دفع بعض الشعوب المتصارعة فيما بينها لمحاربة بعضها البعض نيابة وإبقاء شعوبها بعيدة عنها خوفا من الفناء النووي”.

وختم التويجر منشوره بالقول: “اتمنى أن لا تكون ليبيا ساحة من ساحات الحرب العالمية غير التقليدية (الحرب بالوكالة) هذا يعتمد على وعّي الأطراف الليبية بما يحصل حول العالم”.