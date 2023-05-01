بوراص: المشري وعقيلة يعملان على مسار المناصب السيادية وليس على القوانين الانتخابية

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، إن ما يسعى إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة والمشري أبعد من الصدفة، وأبعد من دعوة لجنة 6+6 للعمل على القوانين الانتخابية.

أضافت في تصريحات صحفية: “أعتقد أن الطرفين يعملان، في هذه الظروف، على مسار المناصب السيادية والاتفاق على آليات تغييرها وتمرير مشهد جديد مشابه لمشهد السلطة القضائية والقاعدة الدستورية.”

وتابعت: “تلعب المناصب السيادية دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية لِما تملكه الأجهزة الرقابية من ملفات كبيرة يمكن أن تؤثر في المسار السياسي سواءً أكان المعني بالانتخابات أم المعني بحكومة انتقالية جديدة.”

وواصلت: “لطالما كانت مصر قادرة على إدارة الخلاف بين مؤسستي مجلس النواب والدولة سواءً بالسلب أو بالايجاب، وفي هذا الإطار تأتي الزيارات المتكررة لعقيلة المشري إلى القاهرة.”