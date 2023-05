منسق حراك تصحيح المسار بالزاوية: لجنة (15) المشكلة على خلفية أحداث الزاوية باشرت أعمالها فعليًا

ليبيا – أكد منسق حراك تصحيح المسار بالزاوية سنان تربوع على أن لجنة (15) المشكلة على خلفية أحداث الزاوية باشرت أعمالها فعليًا أمس السبت.

تربوع قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن اللجنة تتكون من 7 ضباط بالجيش من مدينة الزاوية و5 أعضاء من تنسيقية حراك شباب الزاوية و 3 من أعيان وحكماء المدينة.

وأشار إلى أن اللجنة تتبع مباشرة الغرفة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي “محمد الحداد”.

ونوّه إلى أنه كخطوة أولى ستعمل الغرفة المشتركة على حصر الأجهزة والمقار في مدينة الزاوية، وتحديد أوكار ومواقع الجريمة، لوضع خطة أمنية لمكافحتها.

وشدد على أن الغرفة ستعمل على وضع حلول نهائية للعمالة الوافدة بالمدينة وتنظيم وجودها ومحاسبة المخالفين.

