ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تبدأ غلق مواقع بيع الخردة بالمدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، بدء غلق مواقع بيع الخردة داخل المدينة.

وحسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يأتي ذلك في إطار خطة أمنية مكبرة تشارك فيها جميع أقسام ومراكز الشرطة في بنغازي لمحاربة الظواهر السلبية.

واستهدفت الخطة الأمنية أيضا موزعي أسطوانات غاز الطهي؛ للتأكد من التزامهم ووصل الأسطوانات إلى المواطنين وعدم بيعها في السوق السوداء.

وركزت جهود التحري للقوات المشاركة في الحملة على الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات، إضافة إلى ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلوا بطريقة غير شرعية وترحيلهم إلى جهات الاختصاص.