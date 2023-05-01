أمن بنغازي: بدء تنفيذ خطة لغلق مواقع بيع الخردة في بنغازي

الوطن/ متابعات

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين بدء غلق مواقع بيع الخردة داخل المدينة.

جاء ذلك في إطار خطة أمنية تشارك فيها جميع أقسام ومراكز الشرطة في بنغازي لـ”محاربة الظواهر السلبية”، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

الخطة الأمنية التي وضعت تستهدف موزعي أسطوانات الغاز واستهدفت الخطة الأمنية أيضا موزعي أسطوانات غاز الطهي؛ للتأكد من التزامهم ووصل الأسطوانات إلى المواطنين وعدم بيعها في السوق السوداء.

كما ركزت المديرية على جهود التحري للقوات المشاركة في الحملة على “الأماكن المشبوهة التي تباع بها المخدرات” ،إضافة إلى ضبط المتسولين والأجانب الذين دخلوا بطريقة غير شرعية وترحيلهم إلى جهات الاختصاص