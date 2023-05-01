المنقوش: الإمارات تواصل تحقيق إنجازات مشرفة في مجال الفضاء

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الإمارات تواصل تحقيق إنجازات مُشرفة في مجال الفضاء والمشاركة بأنشطة محطة الفضاء الدولية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “يواصل الأشقاء في الإمارات تحقيق انجازات مُشرفة في مجال الفضاء والمشاركة بأنشطة محطة الفضاء الدولية.حيث سجل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي اسمه كأول مواطن عربي يسير في الفضاء”.

وأضافت المنقوش “أمنياتي الطيبة له ولزملائه الإمارتيين والعرب، وأن تكون قصص نجاحهم ملهمة لشباب العرب”.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء، أعلن أن رائد الفضاء الإماراتي خرج الجمعة من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح، مشيرا إلى أن النيادي سينفذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات.