المحجوب: لن تنفذ الانتخابات خلال العام الجاري إلا بتلويح صريح بالعقوبات ضد صالح والمشري

ليبيا – استبعدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، تنفيذ الانتخابات خلال العام الجاري إلا بوجود ضغط دولي جدي أو تلويح صريح بالعقوبات ضد رئاستي مجلسي النواب والدولة.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” ،قالت:”لا علم لي بلقاء قريب بين المشري وعقيلة ولو التقيا فلن يخرجا بجديد ولن يحققا أي حلول تتعلق بالعملية السياسية”.

وأضافت المحجوب :”عقيلة أكد مرارًا أن قوانين انتخابات عام 2021 موجودة بالمفوضية ما يعني أن تشكيل لجنة (6+6) دون جدوى”.

المحجوب رأت أن لجنة (6+6) لا تعدو كونها حبرًا على ورق.

