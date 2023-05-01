البعثة الأممية: إزالة 27 ألفا و400 ذخيرة متفجرة في ليبيا خلال 2022

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اليوم الإثنين إنه جرى إزالة 27 ألفا و400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال العام الماضي.

وجاء في بيان البعثة الأممية، اليوم الإثنين: “لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا وخالٍ من مخاطر المتفجرات.

وأمس الأحد، أعلنت البعثة الأممية إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.

وقالت البعثة إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS‬ أزالت 28 ألفا و394 قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.

يأتي ذلك ضمن فعاليات “أسبوع ‫الحد من الألغام” لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، الذي أطلقته الأمم المتحدة.