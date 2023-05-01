المحجوب: لا انتخابات دون التلويح بالعقوبات ضد صالح والمشري

الوطن| رصد

أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام إلا بتلويح صريح بالعقوبات على رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وقالت المحجوب في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنها لا تعلم بلقاء قريب بين المشري وعقيلة ولو التقيا فلن يخرجا بجديد ولن يحققا أي حلول تتعلق بالعملية السياسية، مضيفة أن لجنة 6+6 لا تعدو كونها حبرا على ورق ورئيس مجلس النواب على علم بفشلها مسبقا.

وأشارت إلى أن عقيلة أكد مررا أن قوانين انتخابات عام 2021 موجودة بالمفوضية ما يعني أن تشكيل لجنة 6+6 دون جدوى.