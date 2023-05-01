الداخلية تؤكد إنهاء أعمال إزالة المباني داخل حرم السكة الحديدية في الخمس

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أكدت وزارة الداخلية أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أنهت مهامها بإزالة وهدم المباني المخالفة داخل حرم السكة الحديدية بالحدود الإدارية لبلدية الخمس.

وأضافت الوزارة أن الإدارة ستشرع اليومين المقبلين في إزالة المباني المخالفة بمشروع السكة ببلدية زليتن ضمن المرحلة الثانية وصولاً إلى منطقة الهيشة غرب مدينة سرت.

وأوضحت الداخلية أن هذه الأعمال تأتي بناء على أمر النائب العام لإزالة وهدم المخالفات التعديات الواقعة على حرم السكة الحديدية.