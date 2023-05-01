مؤسسة النفط تعلن ملاحقة «بويصير» قضائياً بعد نشره خبر كاذب عنها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها ستلاحق، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، قضائياً في الداخل والخارج بعد نشره إشاعة عن دعمها لحميدتي في السودان.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: “أحد النشطاء نشر خبرا مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير”.

وأضافت “ننفي هذا الخبر ونؤكد أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميًا ولا تكفي حتي الواحات المجاورة”.

وتابعت نتعهد برفع دعاوى قضائية محليًا ودوليًا ضد ناشر الخبر وذلك صوناً لسمعة المؤسسة والدولة الليبية، نؤكد التزامنا بالمعايير المهنية في أداء عملنا وتركيزنا على استقرار مستويات الإنتاج الحالية وتنفيذ الخطط الطموحة في زيادة الإنتاج”.